Die Mediennews im Überblick:

Miniserie "The Comey Rule": Ideale, Hochmut und Loyalität In "The Comey Rule" verkörpert Jeff Daniels FBI-Direktor James Comey. Brendan Gleeson liefert ein plausibel erschreckendes Trump-Porträt

Jenseits von Gut und Böse Wo Trump sich etwas abschauen könnte Die besten US-Präsidenten in Serien

Generalswahl 2021 ORF-Chef Wrabetz erklärt, "keine" Jobs im ORF würden politisch besetzt Generaldirektor findet, "es spricht einiges dafür weiterzumachen" nach 2021 – "Ich nehme für mich in Anspruch, widerständig gewesen zu sein"

Lockdown 2.0 Coronavirus – Großes Publikumsinteresse für TV-Berichterstattung "Zeit im Bild" des ORF um 19.30 Uhr am Samstag sahen bis zu 1,883 Millionen und durchschnittlich 1,800 Millionen Zuseher

Ausgetanzt Im Schnitt 755.000 sahen Aus von Edita Malovcic bei "Dancing Stars" Schauspielerin und Tanzpartner Florian Vana mussten Tanzevent nach der fünften Ausgabe verlassen

Forum Zum Sonntagskrimi "Tatort: Der Welten Lohn": Karriere, Korruption, Rache – diskutieren Sie mit Die Kommissare Lannert und Booth gehen im ORF heute aus aktuellem Anlass erst um 23 Uhr auf Mörderjagd. In der ARD läuft der Sonntagskrimi wie gewohnt um 20.15 Uhr.

TV-Tagebuch Die brutale Wut der Unschuldigen Der "Tatort" am Sonntag

Anschlag Fernsehjournalist im Norden von Mexiko getötet Angreifer eröffneten Feuer auf Auto von Nachrichtensprecher

Erinnern In Memoriam Sean Connery ORF ändert sein Programm und zeigt Bond am Sonntag und Nachruf im Kulturmontag

Switchlist Dead Zone, Bumblebee, Die sieben schwarzen Noten – TV-Tipps für Sonntag Thementag Auf Schienen um die Welt, Badehäuser: Gellertbad, Matisse – Auf der Suche nach dem Licht, Ein Mann, ein Hund, ein Pickup – Auf der Suche nach Amerika – dazu die Radiotipps

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre!