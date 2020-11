Foto: Getty Images/iStockphoto

Wien – Am Wiener Schwedenplatz sollen am Montagabend mehrere Schüsse gefallen sein, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, wie ein Sprecher dem STANDARD bestätigte. Der Vorfall hat sich in der Nähe einer Synagoge im ersten Bezirk zugetragen. Ersten Informationen zufolge gab es einen Toten und mehrere Verletzte. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt.

Die U-Bahn-Station Schottenring wurde von Beamten der Spezialeinheit Wega abgeriegelt. Die Lage ist derzeit unübersichtlich. Am Franz-Josefs-Kai hat sich bereits ein riesiger Stau gebildet. Die Polizei rät, die Wiener Innenstadt momentan zu meiden.

Auch auf Twitter posten mehrere User einstimmig über die gefallenen Schüsse. Mehrere Helikopter sind im Einsatz. Nähere Hintergründe sind derzeit nicht bekannt.

(red, 2.11.2020)