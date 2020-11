Die Supermarktkette Billa stellt laut einem Tweet ihre Werbeschaltungen auf Wolfgang Fellners "Oe24.at" und "krone.at" ein. Beide Medien stehen in der Kritik, weil sie Videos von Schüssen auf Menschen bei dem islamistischen Terroranschlag am Montagabend in Wien gezeigt hatten – der STANDARD berichtete.

In einem Boykottaufruf auf Twitter wurden mehrere Unternehmen aufgelistet, die Anzeigen in Fellners "Österreich" schalten. Billa reagierte mit einem Tweet, in dem es heißt: "Hallo! Wir unterstützen dieses Vorgehen in keiner Weise, der Stopp unserer Werbeschaltungen auf diesem Medium sind bereits veranlasst." Auf eine Nachfrage hinsichtlich der "Krone" hieß es in einem weiteren Tweet von Billa: "Auch auf 'krone.at' ist der Stopp unserer Werbeschaltungen bereits veranlasst."

Wie berichtet gingen aufgrund der Berichterstattung von "Oe24.at" und "Österreich" über die Anschläge in Wien allein Montagabend beim Österreichischen Presserat rund 300 Beschwerden ein, am Dienstagvormittag waren es bereits 700. Fellner hatte gegenüber dem STANDARD erklärt, dass seine Seite nach der Kritik die Videos seit etwa 23 Uhr am Montag nicht mehr zeige. Im Gegensatz zu anderen Medien habe seines keine Werbung in der Berichterstattung zu den Anschlägen geschaltet, so Fellner.

Auch "krone.at" hatte Augenzeugenvideos von den Vorfällen gezeigt, etwa auch von den Schüssen eines Attentäters auf eine Person, mit einer Überblendung, die diese unkenntlich machte. (red, 3.11.2020)