In insgesamt 24 Kategorien konnte Portugal bei den diesjährigen World Travel Awards abräumen. Foto: imago images/Joana Kruse

Wenn es nach den Ergebnissen der diesjährigen World Travel Awards geht, ist Portugal so beliebt wie kein anderes Land in Europa. Die Südeuropäer konnten sich in insgesamt 24 Kategorien gegen die nicht minder starke Konkurrenz durchsetzen.

Und das nicht zum ersten Mal: So wurde zum Beispiel Portugals Sonnenküste nach 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 und 2019 wieder mit dem World Travel Award als "Europe’s Best Beach Destination" ausgezeichnet. Portugal ist zudem nicht nur das von allen europäischen Ländern beliebteste Reiseziel, auch das führende Städtereiseziel liegt in Portugal. Das ist in diesem Jahr nicht wie 2019 die Hauptstadt Lissabon, sondern Porto. Lissabon führt aber als beliebtestes Kreuzfahrtziel. Zwei Siegerkategorien finden sich auch auf den portugiesischen Inseln: Die Azoren sind 2020 das beliebteste Touristenziel, wenn es um Abenteuerreisen geht. Und Madeira ist sogar insgesamt das führende Insel-Reiseziel in Europa.

Schweiz hat den besten Flughafen

Im Gastgewerbe wurde Çırağan Palace Kempinski, Istanbul, zu "Europe's Leading Hotel" gewählt, Elounda Beach Hotel & Villas, Griechenland gewann den Titel "Europe's Leading Beach Resort", und Sardiniens Forte Village Resort hob den Titel "Europe's Leading Resort" auf. Auch Italien konnte sich in den Kategorien für Neuankömmlinge durchsetzen und holte sowohl "Europe's Leading New Hotel" für Palazzo Doglio als auch "Europe's Leading New Resort" für Lefay Resort & SPA Dolomiti.

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss sicherte sich nach 2018 zum zweiten mal den Titel als "Europe's Leading Airline – First Class" und der Flughafen Zürich wurde mit der diesjährigen Auszeichnung "Europe's Leading Airport 2020" bereits zum 17. Mal mit einem World Travel Award geehrt.

Die renommierten Awards für die weltweit führenden Reise-, Tourismus- und Hotelmarken des Jahres werden seit 1993 jeweils von einer internationalen Jury aus Hotel- und Fachexperten sowie durch ein öffentliches Voting vergeben. Die Nominierten, welche am meisten Stimmen in der jeweiligen Kategorie erhielten, werden zu den Gewinnern gekürt. (red, 3.11.2020)