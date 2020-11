Foto: DER STANDARD/Pichler

der Schock sitzt tief nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt. Doch auch in diesen dunklen Zeiten beweisen die Wiener Courage. Auf sozialen Medien wird nicht nur Solidarität dokumentiert, sondern auch den Tätern ausgerichtet, was man von ihnen hält – "Oaschloch" wurde in Österreich zum Twitter-Trend. Derweil hatte Facebook wieder seine liebe Mühe damit, Videos der Ermordung eines Passanten von seiner Plattform bekommen, deren Verbreitung man zuerst versehentlich erleichtert hat.

Und abseits des Attentats stellen wir uns eine Frage, mit der sich besonders viele Menschen im Homeoffice konfrontiert sehen: Warum sind Drucker immer noch so furchtbar?

Warum "Oaschloch" auf Twitter trendet: Netzreaktionen auf den Terroranschlag in Wien

Anschlag in Wien: Facebook erleichterte versehentlich Verbreitung von Videos

Wieso sind Drucker bloß noch immer so furchtbar?

"One More Thing": Apple stellt am 10. November erste Macs mit "Apple Silicon" vor

PC-Marktführer Lenovo verdient gut am Trend zum Homeoffice

Die "Browser-Kriege" sind vorbei: Chrome hat gewonnen

Online-Shopping-Boom in der Corona-Krise beflügelt Paypal