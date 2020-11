Mit einem Video, das ziemlich sicher den Täter K.F. zeigt, werden sich die Behörden noch weiter beschäftigen. Foto: imageBROKER/Michael Weber,

Ein Video, das den Attentäter des Terroranschlags von Montagnacht zeigt, wirft ob der Sprache des 20-jährigen Wieners Fragen auf. Auf dem kurzen Film ist der schwerbewaffnete Mann zu sehen, wie er dem Anführer der Terrororganisation IS huldigt. Gedreht hat er es augenscheinlich alleine. Das Video, das zuerst auf russischen Telegram-Kanälen kursierte und nun von den österreichischen Ermittlern seit Tagen ausgewertet wird, dürfte mit ziemlicher Sicherheit authentisch sein, sagt ein Sprecher des Innenministeriums im Gespräch mit dem STANDARD. Doch wo der Mann so gut Arabisch gelernt haben soll, ist eine noch unbeantwortete Frage. "Es ist zu gut. Es passt nicht zu seiner Biografie." Ob man vielleicht größere Lücken in seinem Lebenslauf habe?

"Nein, wir wissen eigentlich schon sehr viel von ihm", sagt der Ministeriumssprecher. Dass man das Video mittels Deep-Fake-Verfahrens oder Ähnlichem bearbeitet habe, ist unwahrscheinlich, weil das zu aufwendig wäre. Möglich wäre auch, dass der Mann in einer Koran-Schule so gut Arabisch gelernt hat, dass er ein paar – möglicherweise abgelesene Sätze – so perfekt aussprechen kann.

Experten, denen der STANDARD das Video vorspielte, meinen, einen tunesischen Dialekt zu hören. Auch die Ermittler gehen derzeit von "nordafrikanischem" Arabisch aus. Bis wann man die Stimme auf der Tonspur verifizieren können wird, war vor Redaktionsschluss nicht bekannt. (Colette M. Schmidt, 6.11.2020)