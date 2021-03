Pro

von Ana Grujic

Wären wir Freunde, hätten Sie zahllose Nachrichten, in denen ich schreibe, was ich von Ihnen geträumt habe. Mehrmals habe ich Menschen kontaktiert, von denen ich Jahre nicht gehört habe, nur weil sie in meinen Träumen waren. Einmal habe ich einen Exfreund nach langer Funkstille angerufen, weil ich im Schlaf gesehen habe, dass wir wieder zusammen sind.

Ich glaube nicht an Träume, wie es abergläubische Menschen tun. Ein geträumter Fisch bedeutet für mich nicht, dass ich bald reich werde. Eine Waffel warnt mich nicht vor drohenden Schicksalsschlägen.

Wenn aber Bekannte in meinen Träumen auftauchen, sehe ich das als Zeichen – nicht der Vorsehung, sondern meines Unterbewusstseins. Eine Art Memento, dass mein Herz an diesen Menschen hängt.

Diese Erinnerung gebe ich weiter, indem ich von meinen Träumen erzähle. Meine Freunde lachen oft darüber. Menschen, mit denen ich jahrelang nicht gesprochen habe, sind überrascht, oft sogar erfreut.

Mein Exfreund war bei meinem Anruf übrigens beides – und trotzdem kein Traummann.