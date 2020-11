Angehörige des äthiopischen Militärs machen sich auf den Weg Richtung Tigray.

Addis Abeba – Wegen der andauernden Militäroffensive der äthiopischen Regierung gegen die Regierungspartei der Region Tigray warnen Helfer vor einer humanitären Katastrophe. "Tigray ist von allen Nachschubwegen abgeschottet", sagte der Landesdirektor der Welthungerhilfe in Äthiopien, Matthias Späth, der Deutschen Presse-Agentur.

In der Region im Norden Äthiopiens gebe es ohnehin mindestens 600.000 chronisch mangelernährte Menschen, so Späth. Diese sowie der Rest der Bevölkerung dort seien nun für Helfer nicht erreichbar. Man könne nur mutmaßen, wo die schweren Kämpfe stattfänden und wo Hilfskorridore eingerichtet werden könnten, sagte Späth und betonte: Daher "gehen wir vom Schlimmsten aus".

Äthiopiens Regierung hat nach monatelangen Spannungen mit der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) vor einer Woche eine Offensive gegen die Rebellengruppe und Regierungspartei von Tigray begonnen. Die von der TPLF geführte Provinzregierung hatte sich zuvor gegen die Verschiebung der äthiopischen Wahlen aufgrund der Corona-Pandemie gewandt und Anfang September gegen den Willen der Zentralregierung selbst eine Abstimmung abgehalten. Dabei soll die TPLF mit 98,2 Prozent gewonnen haben. Die Wahl wurde von Addis Abeba nicht anerkannt, finanzielle Hilfe floss ab da nicht mehr zur Provinzregierung, sondern zu lokalen Administrationen. Über die aktuelle Lage vor Ort ist wenig bekannt, da Internet und Telefonverbindungen unterbrochen und laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR die Stromversorgung gekappt und die Straßen blockiert sind.

Militärisches Arsenal in Tigray



Friedbert Ottacher, österreichischer Experte für Entwicklungszusammenarbeit, warnt vor möglichem Bürgerkriegspozential. Die Region Tigray, südlich von Eritrea gelegen, unterscheide sich von anderen unruhigen Regionen: "Ein Großteil des militärischen Arsenals des Landes befindet sich in Tigray, und weil viele Tigrayer früher führende Positionen im Militär hatten, gibt es auch genug Leute, die sich damit auskennen", erklärt Ottacher.

Die TPLF war die dominante Partei in der Koalition, die Äthiopien mehr als 25 Jahre lang mit harter Hand regierte. Doch als Regierungschef Abiy Ahmed 2018 an die Macht kam, entließ er im Zuge von Reformen viele Funktionäre der alten Garde und gründete eine neue Partei ohne die TPLF. Die TPLF und viele Menschen in Tigray fühlen sich von der Zentralregierung nun vernachlässigt und wünschen sich größere Autonomie. Unter Abiy – der im Vorjahr noch den Friedensnobelpreis erhalten hatte – haben die ethnischen Konflikte im Vielvölkerstaat Äthiopien mit seinen rund 112 Millionen Einwohnern zugenommen.

Flucht in den Sudan



Dem UNHCR zufolge sind bereits 7.000 Menschen ins Nachbarland Sudan geflohen. "Wir gehen davon aus, dass große Ströme von Tigray nach Amhara und Afar schwappen", sagte Späth mit Blick auf die zwei an Tigray angrenzenden äthiopischen Regionen. Die Welthungerhilfe versuche sich darauf vorzubereiten, indem etwa Auffanglager identifiziert würden. In Tigray leben laut dem UN-Nothilfebüro ohnehin rund 200.000 Binnenflüchtlinge und Flüchtlinge. (red, APA, 12.11.2020)