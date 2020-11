Smarter Lautsprecher bekommt in ersten Tests gemischte Kritiken – In Österreich nicht erhältlich

Apples Homepod Mini. Foto: Apple

Es mag viele Bereiche geben, in denen Apple eine dominante Rolle einnimmt, die Kategorie der smarten Lautsprecher gehört allerdings nicht dazu. Oder zumindest: Noch nicht. Den mit dem Homepod Mini will Apple nun auch in dieser Sparte Fuß fassen, und so zu einer echten Konkurrenz für Amazon und Google werden.

Rechnung

Ob man damit erfolgreich sein wird, muss sich zwar erst zeigen, eines ist aber schon jetzt klar: Die Reparatur eines solchen Geräts zahlt sich für die Kunden – zumindest nach Ablauf der Garantie – nicht aus. Wie aus einem Support-Dokument hervorgeht, veranschlagt Apple dafür 90,60 Euro. Rechnet man nun noch die Versandgebühren von 11,60 Euro hinzu, ist man bereits über dem Anschaffungspreis von rund 100 Euro. Doch selbst wenn man für die Reparatur selbst in den Apple Store geht, ist es damit wohl besser, sich gleich ein neues Exemplar zu kaufen.

Nachteile

Der Homepod Mini ist der erste smarte Lautsprecher von Apple, der in ähnlichen Preisregionen wie die Konkurrenz spielt. Funktionell ist er allerdings erheblich eingeschränkter als die vergleichbaren Amazon Echo und Nest Audio. Ist er doch lediglich in Zusammenspiel mit einem iPhone oder iPad nutzbar, während die beiden Platzhirsche versuchen, ein möglichst breites Zielpublikum zu erreichen.

Erste Tests des Homepod Mini fielen eher durchmischt aus. Während manche darin die optimale Wahl für Apple-User sehen, bemäkeln andern den im Vergleich zur Konkurrenz schwächeren Klang und den Umstand, dass Siri weder mit Alexa noch mit dem Google Assistant mithalten kann. Für österreichische Nutzer ist das aber ohnehin alles eher theoretisch, wird der Lautsprecher doch hierzulande offiziell gar nicht verkauft. (red, 13.11.2020)