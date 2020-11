Für Claudia Tieschky in der "Süddeutschen Zeitung" ist dieser "Tatort" das "Richtige für die dunklen Novemberabende, denn er trägt zur allgemeinen Gemütlichkeit bei". So vermittle "Parasomnia" das "gute Gefühl, dass es gar nicht so schlimm ist, daheim in Zweizimmerküchebad ohne Balkon, im Toskana-Traum am Ackerrand oder in der immer noch zu leeren Altbau-Etage".

Und wie sehen Sie den jüngsten "Tatort" aus Dresden? (red, 15.11.2020)