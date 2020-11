Die scheidende Wiener Vizebürgermeisterin nimmt ihr Mandat nicht an, weil der grüne Klub im Rathaus mehrheitlich kein Vertrauen mehr in sie habe. Parteichefin bleibt sie aber

Birgit Hebein wird nicht im künftigen grünen Gemeinderatsklub sitzen. Sie bleibt aber Parteichefin der Grünen und will außerhalb des Gemeinderats agieren. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien – Die vom grünen Klub demontierte scheidende Vizebürgermeisterin Birgit Hebein hat sich am Mittwoch in einem langen Facebook-Posting zu ihrer Zukunft geäußert. Demnach verzichtet sie auf das ihr eigentlich zustehende grüne Mandat im Gemeinderat – da "der grüne Klub im Rathaus mehrheitlich kein Vertrauen mehr in mich hat". Hebein mache "keine halben Sachen", schreibt sie.

Parteichefin werde sie aber bleiben, kündigte Hebein an. "Die Opposition stellt uns jetzt vor neue politische Herausforderungen – gesellschaftlich und inhaltlich. Dem werden wir uns gemeinsam mit den hunderten AktivistInnen der Wiener Grünen und der Zivilgesellschaft stellen. Dazu werde ich jetzt als Parteivorsitzende meinen Beitrag leisten."

Hebein hatte am Montag bei der Sitzung des grünen Klubs für den Posten der nicht-amtsführenden Stadträtin kandidiert, sie unterlag Peter Kraus deutlich mit 3:13 Stimmen. Auch Hebeins Kandidaturen für die weiteren Posten im Klub war nicht von Erfolg gekrönt. Zum Zug kamen Quereinsteigerin Judith Pühringer, die hinter Hebein und Kraus auf Listenplatz drei der Grünen bei der Wahl kandidiert hatte, und Klubchef David Ellensohn, der bestätigt wurde. (David Krutzler, Oona Kroisleitner, 18.11.2020)