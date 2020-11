Macht sicher Spaß, ist gerade aber keine besonders gute Idee. Foto: gettyimages/istockphoto/Vershinin

Wer die Nachrichten verfolgt, dem sollte klar sein, dass die Lage ernst ist. In den Krankenhäusern liegt ein Querschnitt der Bevölkerung, die Intensivstationen sind kurz vor der Überlastung. Der beste Weg, weder sich selbst noch andere potenziell anzustecken, wäre gar nicht so kompliziert – und wir kennen ihn alle: Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen und eine drastische Einschränkung sozialer Kontakte. Dass vor allem Letzteres den meisten zu schaffen macht, ist klar. Der Mensch ist im Grunde ein soziales Wesen.

Und so trifft man Freunde eben sehr viel seltener, nur noch einzeln und draußen in der Kälte zum Spazierengehen und einen kurzen Tratsch. Die meisten halten es ähnlich. Und dann gibt es noch die, an denen scheinen die jüngsten Ereignisse komplett vorbeigegangen zu sein. "Morgen habe ich fünf Freunde zum Essen eingeladen, das war schon letzte Woche ausgemacht", hört man dann von einer Freundin und weiß nicht so recht, wie man mit dieser Aussage umgehen soll – und auch mit den Gefühlen des Ärgers, die vielleicht in einem aufsteigen. Menschen, die Vorsichtsmaßnahmen nicht ernst nehmen, haben viele auch in der engsten Familie:



Wie ist das bei Ihnen?

Haben Sie Freunde oder Verwandte, die auf sämtliche Corona-Vorsichtsmaßnahmen pfeifen? Sprechen Sie es an? Wie wirkt sich das auf Ihre Beziehung zu diesen Menschen aus? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 24.11.2020)