Unter dem Motto "Always a reason to celebrate" startet Schlumberger eine neue Social Media Kampagne. Entwickelt wurde sie von der Agentur Jung von Matt/Donau.

Die Sujets werden zweisprachig eingesetzt und erzählen beispielsweise Geschichten von grünen Daumen ("This week my cactus didn’t die"), von großen Errungenschaften ("Made it from the bed to the sofa"), noch größeren Liebeserklärungen ("Today my cat paid attention to me"), bis hin zu kulinarischen Highlights ("My toast landed on the right hand side"), heißt es in der Presseaussendung. (red, 20.11.2020)