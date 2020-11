Hier geht es zum heutigen Corona Livebericht



Kampf gegen Corona: Wie kann man einen neuen Peak verhindern? Sie fragen, Wissenschafter antworten

[Inland] Das weiße Band im Fördersumpf von Zürs

Birgit Hebein: Die Demontage einer Siegerin

[International] Weitere Niederlage für Trump bei Anfechtung der Wahlergebnisse

Das erschöpfte Land: Rust Belt

[Wirtschaft] Angst vor der Geldschwemme treibt Bitcoin in Richtung Rekordhoch

"Große Stinker werden teurer": Nächste Schritte der Ökosteuerreform

Immer mehr Hoteliers überlegen, Weihnachten heuer auszulassen

[Sport] Thiem gewinnt bei ATP Finals packendes Halbfinale gegen Djokovic

[Immobiliensuche] Ihr wünscht euch ein schickes Loft als neues Domizil? Dann findet hier unter allen aktuellen Immobilien das Loft, das zu euch passt.

Welche Vor- und Nachteile ein Loft haben kann, erfahrt ihr hier!

[Wetter] In der Früh können sich in einigen Tälern und Becken noch Nebelfelder halten, am Vormittag setzt sich die Sonne aber oft recht rasch durch. Tagsüber ziehen von Westen her ein paar Wolkenfelder herein, es bleibt aber trocken. Bodennah weht überwiegend schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis West, nur in der Höhe ist es windig. Frühtemperaturen minus 5 bis 0 Grad, inneralpin teils noch deutlich kälter. Tageshöchsttemperaturen 5 bis 10 Grad.

[Zum Tag] 1968: The Beatles veröffentlichen das Weiße Album.