Kostenlose Teams-Nutzer können nun auch ohne Anmeldung beitreten

Foto: Microsoft

Microsoft geht einen weiteren Schritt im Konkurrenzkampf mit Videokonferenzanbieter Zoom. Mit einer neuen, 24 Stunden langen Videoanrufoption, die kostenlos genutzt werden kann, versucht Microsoft Zoom-Kunden zu Teams zu locken. Bereits Anfang des Jahres startete der Software-Riese eine Version von Microsoft Teams, die sich an Verbraucher auf Mobilgeräten richtet. Wie The Verge berichtet weitet Microsoft nun sein kostenloses Angebot für Teams auch auf Web-Browser und Desktop-Apps aus.



Ohne Anmeldung und App



Ein kostenloser Microsoft-Account wird dabei nur beim Start einer Konferenz benötigt, über einen Link können dann weitere Teilnehmer eingeladen werden. Zuvor war dies nur in der Mobilapp-Version kostenlos möglich. Nun kann auch über die Browserversion von Teams ohne App und Anmeldung konferiert werden. Kompatibel sind die Web-Konferenzen zurzeit nur mit den Browsern Google Chrome und Microsofts Edge. Zugegriffen werden kann die Webversion über den neuen Teams-Weblink "https://teams.live.com".

300 Teilnehmer, 24-Stunden-Limit



Zuvor lagen die Limits für kostenlose Videoanrufe mit Teams bei 60 Minuten und 100 Teilnehmern. Für "die kommenden Monate" wolle man das Gratisangebot jedoch erweitern, so Microsoft. Bis zu 300 Teilnehmer können nun einem kostenlosen Teams Videoanruf beitreten, beim Konkurrenten Zoom, der während der Coronavirus-Pandemie an immenser Beliebtheit gewann, ist bei 100 Zuhörern, sowohl in der Gratis- als auch Bezahlversion Schluss. Die kostenlosen Teams-Konferenzen sind nun mit einem Zeitlimit von 24 Stunden begrenzt, kostenlose Zoom-Konferenzen hingegen mit 40 Minuten, wobei auch dieses Limit für Thanksgiving aufgehoben wurde. (red, 21.11.2020)