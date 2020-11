Moderiert die vorerst zwei Ausgaben umfassende ORF: Clubschiene: Benny Hörtnagl (re.)

Foto: ORF/Hans Leitner

Wien – Während in den Clubs des Landes aufgrund des zweiten Corona-Lockdowns derzeit Stille herrscht, gibt es vom ORF für Musikfreunde und Szeneenthusiasten ab Dienstag ein Alternativangebot: Unter dem Titel "Fernsehen zum Lauterdrehen" wird auf ORF 1 eine Clubnacht veranstaltet, um die eigenen vier Wände "kurzerhand zur Partyzone" zu machen, wie es in einer Ankündigung heißt.

"Die Clubmusikszene leidet gerade besonders, und man merkt, dass der Bedarf junger Menschen nach Clubs und elektronischer Tanzmusik ins Unermessliche steigt", so ORF-Hörfunkdirektorin Monika Eigensperger. Um da Abhilfe zu schaffen, tun sich ORF 1 und die ORF-Radios zusammen und lassen in der Zeit ab Mitternacht tanzbare Sounds aus dem Fernseher kommen. "Gerade in Krisenzeiten wie diesen ist es wichtig, positiv zu bleiben und die Zuversicht nicht zu verlieren. Was hilft da besser als Musik und Partylaune?", betonte ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer.

Moderiert wird die vorerst zwei Ausgaben umfassende Clubschiene von ORF-Musikexperte Benny Hörtnagl. Am morgigen Dienstag wird zwischen 0.10 Uhr und 2.45 Uhr ins Wiener Fluc geladen, wo die Partykollektive "Kultur for President", "heimlich" und "Gassen aus Zucker" für die Sounds zuständig zeichnen. Nächste Woche (1. Dezember ab 0.10 Uhr) geht es in die neuen Studios von FM4, wenn heimische DJs wie Camo & Krooked an die Plattenteller treten. (APA, 23.11.2020)