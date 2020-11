Pro von User "Dimple"

"Na ja, es gibt schon ein paar Vorteile. Es kann eine schnellere, schneller gebaute, auch für Touristen attraktive Variante sein. Ich reihe eine Seilbahn in der Attraktivität für Fahrgäste zwar etwas unter der Bim, aber weit über einem Bus ein – und sie ist weitaus billiger als eine (dort unnötige) U-Bahn. Angeblich ist ein Kilometer Seilbahn im Vergleich rund 40 Prozent billiger als ein Kilometer Straßenbahn – also in hügeligen Lagen wahrscheinlich durchaus überlegenswert. PS: Wenn ich von der U3 Ottakring aus das Wilhelminenspital, die Steinhofgründe und den Bahnhof Hütteldorf besser anbinden will, ist vom Straßenquerschnitt wohl nur am Flötzersteig zwischen Wilhelminenspital und Steinhofgründen (aber deutlich unterhalb) eine Straßenbahn überhaupt möglich."