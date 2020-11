KI-Systeme durchleuchten Röntgen-, CT- und MRT-Bilder auf Krankheiten. Ihre Entscheidungen sollen auch transparenter werden. Foto: Getty Images / iStock / angkhan

Systeme der künstlichen Intelligenz (KI) sind gerade dabei, in die medizinische Praxis hineinzuwachsen. Eine der wichtigsten Anwendungen liegt in einer schnellen Analyse von Aufnahmen bildgebender Verfahren, um die Ärzte in ihrem Alltag zu unterstützen.

Mit Deep-Learning-Ansätzen wird den Systemen beigebracht, etwa Röntgen-, CT- oder MRT-Bilder zu klassifizieren. Sie unterscheiden etwa Patienten, die an einer bestimmten Krebsform erkrankt sind, von jenen, die es nicht sind. Gleichzeitig können sie ihren Nutzern aber nicht darüber Aufschluss geben, an welchem Bildmerkmal sie ihre Entscheidung genau festmachen.

Künftige Systeme sollen in dieser Hinsicht nachvollziehbarer werden. Ihre Ergebnisse sollen in intuitiven Interaktionen und leicht erfassbaren Visualisierungen präsentiert werden. Das Wiener Forschungsinstitut VRVis, das sich mit Technologien in diesem Bereich beschäftigt, möchte in der bevorstehenden Förderperiode (siehe Wissen unten) seinen Schwerpunkt im Bereich dieser humanzentrierten KI noch ausbauen. Forschungsfelder wie Interpretable und Explainable AI in Kombination mit Visual Computing stehen dabei im Vordergrund.

Unlesbare Blackbox

Während bei klassischen algorithmischen Methoden die Interpretierbarkeit eine Rolle spielt – etwa bei einem Modell mit einem Entscheidungsbaum, in den man "hineinzoomen" kann, um den Weg zum Ergebnis nachvollziehbar zu machen –, sind Deep-Learning-Systeme zu komplex, um sie auf diese Art analysieren zu können, erklärt Katja Bühler, Leiterin der Biomedical Image Informatics Group des VRVis.

"Die Vorgehensweise dieser neuronalen Netzwerke mit ihrer großen Zahl an Datenrepräsentationen, die aufgrund gelernter Gewichtungen entstehen, ist für den Menschen nicht mehr lesbar."

Man muss sich also andere Strategien einfallen lassen, um etwas Licht in die oft als "Blackbox" bezeichneten Abläufe zu bringen und sie "erklärbar" zu machen. Bühler und ihr Team entwickeln beispielsweise Ansätze, die erkennbar machen, in welchem Bildbereich eine KI den entscheidenden Anhaltspunkt für eine Krankheit findet.

Ein gängiger Ansatz in diesem Bereich lässt sich mit folgender Frage umreißen: Wenn ich das Bild verändere, wie verändert sich dann die Entscheidung der KI? "Methoden dieser Art gibt es seit einigen Jahren. Doch wir beobachten, dass die Strategie oft zu ungenauen Ergebnissen führt", sagt Bühler. "Wichtig ist, dass man die Bilder nicht beliebig verändern darf, sondern nur eine sorgfältige Vorgangsweise zum gewünschten Ergebnis führt."

Bildertausch

Bühler und ihr Team haben die Frage anders gestellt. Sie lautet nun: Was passiert, wenn ich einzelne Bildbereiche durch solche ersetze, von denen ich weiß, dass sie einen gesunden Organismus abbilden? Der Ansatz sieht vor, dass das System eine Aufnahme automatisch in einzelne Abschnitte unterteilt, die den gesuchten Krankheitsmustern entsprechen.

Die Bereiche werden dann jeweils mit künstlich generierten Bildausschnitten, die keinen Krankheitshinweis enthalten, nahtlos überblendet. Ändert nun die KI ihr Urteil und klassifiziert die Gesamtaufnahme als gesund – dann hat man jene Bereiche identifiziert, denen das System den Hinweis auf die Krankheit entnommen hat. Die Entscheidung ist somit um ein gutes Stück nachvollziehbarer.

Ein weiterer Ansatz, der sich für bestimmte Krankheitsbilder eignet, ist dagegen, mehrere KI-Modelle, die jeweils auf Detailfragen spezialisiert sind, ein und dasselbe Bild untersuchen zu lassen.

"Eine KI erkennt Tumoren, eine andere sieht eingelagerte Flüssigkeit, eine dritte bewertet Verkalkung", veranschaulicht Bühler. "Diese Einzelbeobachtungen kann ich dann beispielsweise wiederum mit klassischem maschinellem Lernen kombinieren, das im Sinne der Interpretable AI besser nachvollziehbar ist."

"Die Methoden vermitteln ein Gefühl dazu, wie sicher eine KI-Entscheidung ist", sagt Bühler. "Ärzten kann damit eine transparente zweite Meinung gegeben werden." (Alois Pumhösel, 30.11.2020)