Schauplatz Linz: Ab kommenden Jahr ermittelt der ORF (gemeinsam mit dem ZDF) die "Soko Linz". Foto: APA/BARBARA GINDL

Wien/LInz – Ab 2021 ermittet die Soko auch in Linz. Neu sind nicht nur Standort und Team, sondern auch das Setting, in dem ermittelt wird: Die "Soko Linz" wird als Polizeikooperationszentrum geführt, das im Dreiländereck Österreich, Deutschland und Tschechien zum Einsatz kommt und auch personell auf die österreichisch-deutsche Freundschaft setzt.

Die Dreharbeit dieser von ORF und ZDF koproduzierte und von Gebhardt Productions hergestellte Krimiserie starten voraussichtlich im Frühsommer, 13 Folgen sind geplant, die erste Staffel soll dann 2022 in ORF 1 ausgestrahlt werden.

ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer: "Auch starke Marken müssen immer wieder neu aufgeladen werden und neue Erzählformen finden. Nach den erfolgreichen und schönen zwei Jahrzehnten in Kitzbühel, haben wir das 'Soko'-Konzept weiterentwickelt und in Linz den perfekten Rahmen gefunden, um Bewährtes fortzusetzen, aber auch neue Facetten einzubringen. Wir werden das oberösterreichische Dreiländereck mit seinen regionalen Besonderheiten, seinem Lebensgefühl und seinen Eigenheiten gemeinsam mit unserem Partner ZDF über die Grenzen hinweg ebenso charmant wie spannend in Szene setzen."

"Unsere 'Sokos' fangen mit viel Raffinesse, Klugheit, Witz und Spannung das jeweilige Lokalkolorit ein – durch unsere starken, gut gewachsenen deutschen Koproduktions-Achsen sind sie damit hervorragende österreichische Botschafterinnen in einer 90 Millionen zählenden Nachbarschaft", sagt sich ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner.

Politik freut sich: Beachtliche Wertschöpfung



"Es ist eine großartige Nachricht, dass die Entscheidung für die 'neue Soko' auf das Bundesland Oberösterreich gefallen ist. Oberösterreich hat eine perfekte Infrastruktur, sowie einen guten Mix aus urbanem und ländlichem Raum, aus vielfältigen und noch unbekannten Schauplätzen zu bieten", sagen der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner

Seit 15 Jahren werden regelmäßig Folgen der "SokoDonau" in Oberösterreich gedreht. "Die Wertschöpfung, die sich aus den Dreharbeiten vor Ort ergibt, ist beachtlich – nicht nur für den Tourismus und das Kulturland, sondern gerade auch für die lokale Wirtschaft. Auch für die 'Soko Linz' erwarten wir uns diesen Effekt", so Stelzer und Achleitner. (red, 25.11.2020)