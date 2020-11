Besonders die Darstellung von Prinz Charles missfällt der königlichen Familie an der vierten Staffel der Netflix-Serie. Ist der Ruf der britischen Königsfamilie nun endgültig ruiniert?

Emma Corrin spielt Lady Diana in der vierten Staffel von "The Crown". Foto: Netflix

Die vierte Staffel der Netflix-Serie "The Crown" ist abrufbar, und erstmals sind die Royals "not amused". Zu viel unverblümte Wahrheit ist ihnen darin enthalten, der Eitelkeit wurde zu wenig Genüge getan. Und es ist ja auch heftig, was sich abspielt: Charles belügt, betrügt und beschimpft seine Ehefrau Prinzessin Diana. Die ist verzweifelt und leidet unter schweren Bulimie-Anfällen. Margaret Thatcher treibt wahnwitzige Machtspiele, während das Land vor die Hunde geht.

Sind die Royals zu Recht beleidigt? Hat Serienmacher Peter Morgan über die Stränge geschlagen und sich zu viel herausgenommen? Wo endet bei realen Vorlagen künstlerische Freiheit? Und was hat das England in den 1980er-Jahren mit der heutigen Zeit zu tun? Das besprechen Anya Antonius, Michaela Kampl, Doris Priesching und Daniela Rom in der neuen Folge des STANDARD-Podcasts "Serienreif". (Doris Priesching, 12.11.2020)



