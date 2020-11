Copy and paste: Riiber gewinnt wie auch schon am Samstag, es war sein 18. Weltcup-Erfolg. Foto: AFP

Ruka – Jarl Magnus Riiber hat auch den zweiten Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer in der neuen Saison für sich entschieden. Der Norweger setzte sich am Samstag in Ruka nach einem Großschanzen-Sprung und 10 km Langlaufen mit 50 Sekunden Vorsprung vor dem Deutschen Eric Frenzel und dem Japaner Akito Watabe durch. Für Frenzel war es das erste Podest seit zwei Jahren.

Franz-Josef Rehrl verpasste als bester Österreicher knapp das Podest und wurde Vierter. Sein Landsmann Johannes Lamparter zeigte erneut eine starke Leistung. Der erst 19-Jährige, der am Freitag mit Platz zwei hinter Riiber aufgezeigt hatte, kam auf den sechsten Rang. Lukas Greiderer wurde Achter.

Mit seinem 28. Weltcupsieg – dem 18. in den jüngsten 22 Einzelrennen – zog Riiber mit gerade einmal 23 Jahren in der "ewigen" Bestenliste mit Ronny Ackermann auf Platz drei gleich. Vor dem Ausnahmeathleten liegen nur noch der Finne Hannu Manninen (48 Siege) und Frenzel (43). (APA, sid, 28.11.2020)

Weltcup-Ergebnisse der Nordischen Kombination in Ruka am Samstag:

1 Sprung GS/10 km Langlauf: 1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 24:49,4 Min. – 2. Eric Frenzel (GER) +50,1 Sek. – 3. Akito Watabe (JPN) +51,4 – 4. Franz-Josef Rehrl (AUT) +52,6. Weiter: 6. Johannes Lamparter (AUT) +1:09,7 Min. – 8. Lukas Greiderer (AUT) +1:43,2 – 15. Thomas Jöbstl (AUT) +2:11,1 – 17. Mario Seidl (AUT) +2:17,1 – 26. Philipp Orter (AUT) +2:49,1 – 32. Martin Fritz (AUT) +3:42,9 – 44. Lukas Klapfer (AUT) +5:43,0

Weltcup-Gesamtwertung (nach zwei Bewerben): 1. J. M. Riiber 200 Punkte – 2. Lamparter 120 – 3. A. Watabe 100. Weiter: 7. Rehrl 70 – 9. Greiderer 56 – 12. Seidl 50 – 18. Jöbstl 29 – 28. Orter 10