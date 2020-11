Foto: Domino

Cabaret Voltaire – Shadow of Fear

26 Jahre nach dem letzten Album hat Richard H. Kirk als einzig verbliebenes Mitglied der legendären britischen Post-Punk-, Industrial- und Proto-Techno-Band Cabaret Voltaire nach diversen Soloarbeiten (Sweet Exorcist, Acid Horse...) die alte Schindmähre wiederbelebt. Mit seinen dystopischen Sounds aus der Ära Margret Thatchers liegt der Mann aus Sheffield aktuell gerade richtig. Eingespielt auf alten Synthesizern und Drumcomputern, kommen die minimalistischen und brutistischen Sounds erstaunlich zeitgemäß daher. Dub-Einflüsse und Acid House sind auf Tracks wie Vasto, The Power (Of Their Knowledge) oder Papa Nine Zero Delta United ebenso zu hören wie sinistre Vokalsamples. Die Paranoia regiert. Die Welt geht unter, komm, wir gehen mit. (Mute)

Young Marble Giants – Colossal Youth

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1980 kann man das richtungsweisende und einzige Album des britischen Trios nun auch wieder auf Vinyl erwerben. Diverse Singles und Tracks des unveröffentlichten Nachfolgers Salad Days inklusive. Wir hören sanften, minimalistischen, melancholischen und unbedingt zu Herzen gehenden kammermusikalischen Pop mit Gitarre, Bass und dem wunderbar lakonischen Gesang Alison Stattons. Die Young Marble Giants beinflussten mit Songs wie Searching For Mr. Right oder Wurlitzer Jukebox zuletzt etwa auch das Werk der Indiekönige The XX entscheidend. (Domino Recording Co.)

Phoebe Bridgers – If We Make It Through December

Die US-Folk-Musikerin veröffentlichte gerade mit Copycat Killer vier Songs ihres aktuellen Albums Punisher in schwelgerischen orchestralen Arrangements. Mit dieser parallel erschienenen EP werden nun zarte, der zurückgenommenen Klavierbegleitung zugeneigte Sichtungen von Weihnachtsliedern wie Silent Night oder Have Yourself A Merry Little Christmas unternommen, ersteres gemeinsam mit Fiona Apple oder Matt Berninger von The National. Vor allem die Coverversion des titelgebenden Lieds If We Make It Through December des alten Country-Outlaws Merle Haggard wärmt die geschundenen Seelen in diesen harten Zeiten: "If we make it through December, everything's going to be alright, I know." (Dead Oceans)

