Wien – 2020 war für viele Menschen ein herausforderndes Jahr mit Momenten der Ungewissheit, Sorge oder zusätzlicher Stressbelastung. PKP BBDO will in ihrer neuen Billa-Werbekampagne auf das, was alle nach einem Jahr wie diesem vereint: Die Sehnsucht nach Ruhe und Entspannung.

BILLA

"Als Marke, die Menschen nah ist und ihre Erfahrungen in diesem Jahr miterlebt und begleitet hat, wäre es irritierend, nur gute Laune zu fabrizieren. Es braucht Mut, schwere Zeiten beim Namen zu nennen. Nur so wird echtes Verständnis für die Bedürfnisse der Menschen in solchen Zeiten sichtbar", sagt Jana David-Wiedemann, Geschäftsführerin der PKP BBDO.

Die musikalische Begleitung liefert diesmal Nat King Cole mit "Let There Be Love." "Das ist die wichtigste Botschaft in diesem Jahr schlechthin", so Creative Director Nina Leppe, "dieses Jahr hat uns alle auf seine ganz besondere Weise gefordert – und tut es noch immer. Deshalb war es uns ein besonderes Anliegen, im heurigen Weihnachtsfilm auch dem Thema Diversität eine eigene Rolle zu geben. Denn wir alle wünschen uns zu Weihnachten dasselbe: Ruhe und Liebe." (red, 1.12.2020)