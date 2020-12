Elliot Page spielt derzeit in der Netflix-Superheldenserie "Umbrella Academy". Eine dritte Staffel soll bald folgen. Foto: EPA / WARREN TODA

Der Oscar-nominierte Star von "Juno" und "The Umbrella Academy", früher bekannt als Ellen Page, hat am Dienstag bekanntgegeben, transgender zu sein und den Namen auf Elliot geändert zu haben. "Ich kann nicht sagen, wie bemerkenswert es ist, endlich zu lieben, wer ich bin", schrieb Page auf Instagram über sein "authentisches Selbst". "Ich liebe es, dass ich trans bin. Und ich liebe es, dass ich queer bin."

Page, 33, wurde 2007 für die Darstellung eines schwangeren Teenagers in dem Film "Juno" für einen Oscar nominiert. Der Schauspieler ist derzeit in der Netflix-Superheldenserie "Umbrella Academy" zu sehen.

Er fühle sich zwar "zutiefst glücklich" und wisse, wie viele Privilegien er habe, dennoch habe er auch Angst. "Ich habe Angst vor dem Hass, den 'Witzen' und vor Gewalt." Allen Transsexuellen, die jeden Tag mit Belästigung, Selbsthass, Missbrauch und der Androhung von Gewalt zu tun hätten, richtet Page aus: "Ich sehe dich, ich liebe dich, und ich werde alles tun, um diese Welt zum Besseren zu verändern."

Page erhielt auch Unterstützung in den sozialen Medien. "Sie werden so geliebt und bewundert", schrieb die Schauspielerin Lena Dunham. "So stolz auf unseren Superhelden! WIR LIEBEN DICH, ELLIOT! Ich kann es kaum erwarten, dich in Staffel 3 wieder zu sehen!", hieß es in einem Tweet von Netflix. (Reuters, red, 2.12.2020)