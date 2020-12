Die beiden "Kono"-Gründer David Hofmann und Nikolai Hauser. Foto: Kono

Wien – Nikolai Hauser und David Hofmann, die das Brand Experience Angebot bei VMLY&R Vienna (ehemals Young & Rubicam) aufgebaut haben, machen sich selbstständig: Sie gründen mit "Kono" eine auf Brand Experience fokussierte Agentur, wie am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgegeben wurde.

Brand Experience sei ein Marketingansatz, "der jede Aktivität aus der Marke heraus denkt und das Unternehmensangebot dabei konsequent auf die Bedürfnisse der Kunden ausrichtet", so Nikolai Hauser. In den USA sei Brand Experience bereits bei großen Marken und führenden Agenturen etabliert, in Österreich gebe "es noch viel Potenzial in dieser Richtung".



Die Agentur richtet sich speziell an KMUs: Gerade kleine und mittelgroße Unternehmen mit regionalem Bezug könnten laut Hauser "riesige Schritte nach vorne machen und ihr volles Potenzial entfalten". "Kono" bietet zum Start geförderte und für kleine und mittelgroße Unternehmen kostenfreie Covid-19-Brand-Experience-Workshops an, die den Unternehmen dabei helfen sollen, auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren und mehr Wirkung in ihren Auftritt und ihr Angebot zu bekommen. (red, 2.12.2020)