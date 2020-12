Bevor die Museen wieder aufsperren, gibt es Kunst auf der Straße. Aktuell in Wien-Penzing. Foto: Daihatsu-Rooftop-Gallery / Helmut Heiss

Kunst



Wer momentan gern durch die Stadt flaniert, hat Glück. Die fahrbare Daihatsu-Rooftop-Gallery parkt immer woanders. Aktuell bringt Helmut Heiss Urlaubsstimmung nach Wien-Penzing. (kr)



Theater



Die kanadische Gruppe Porte Parole untersucht Grenzen des Zuhörens. Bei The Digital Assembly aus den Kammerspielen München kann das Publikum im Livestream mitreden. 3./4. 12., 20.00 (afze)



Film



Charlie Kaufmans I’m Thinking of Ending Things ist eine Beziehungsendzeithorrorkomödie. Oder so ähnlich. Wer endlich einmal etwas Schräges auf Netflix sehen will – zögern Sie nicht! (kam)



Literatur



Der Wettbewerb Texte. Preis für junge Literatur geht heute mit der Preisverleihung ins Finale, Burgschauspieler lesen die Texte der Finalisten. Stream ab 19.30 Uhr aus der Alten Schmiede. (wurm)



Konzert



Die Streamingreihe des Wiener Konzerthauses startet am Donnerstag (20.00) mit dem Janoska Ensemble. Es erwarten Sie Werke des klassischen Kanons in umarrangierter, virtuoser Form. (tos, 2.12.2020)