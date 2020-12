Der ORF wird die Handball-WM im Jänner 2021 aus Ägypten übertragen. Hier ist sind Viachaslau Bokhan (BLR, links) und der Österreicher Janko Bozovic zu sehen, die sich beim EM-Gruppenspiel im Jänner 2020 in Wien duellierten. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Der ORF Sport setzt weiter auf den Handball: Nachdem sich der ORF bereits die Rechte an den EHF-EURO-Qualifikationsspielen und den EHF-EURO-Endrunden bis 2024 gesichert hat, wird der ORF auf die Weltmeisterschaft im Jänner 2021 in Ägypten übertragen. Das gab der ORF am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Bei dem von 13. bis 31. Jänner ausgetragenen Turnier treffen Österreichs Herren auf die Topnationen Norwegen und Frankreich sowie die USA.

Handball-Paket

Neben den Qualifikationsspielen des Österreichischen Herren-Nationalteams im Rahmen der EHF-EURO-2022-Qualifikation und der WM-Qualifikation des Frauennationalteams und den Spielen der spusu-Liga, das ist die Herren-Liga, werden auch erstmals bis zu sechs Spiele, inklusive der Finalduelle, der Frauen-Liga "Women Handball Austria" live ausgestrahlt.

Das Damen-Nationalteam bestreitet im März 2021 die Qualifikation Phase 1 zur WM 2021. Die Spiele gegen den Kosovo und Italien werden ebenso live übertragen wie bei erfolgreicher Qualifikation das WM Play-off im April 2021, heißt es. (red, 3.12.2020)