Das Haus 2226 Emmenweid im schweizerischen Emmen (siehe Bild) war das dritte Gebäude, das die Vorarlberger Baumschlager Eberle Architekten nach ihrem "Konzept 2226" geplant hatten. Das Büro- und Verwaltungsobjekt, das einen Industriebau aus dem frühen 20. Jahrhundert ersetzte, wurde vor wenigen Tagen bezogen.

Nummer zwei war ein Therapiezentrum in Lingenau (Vorarlberg), und Nummer eins – der Prototyp – war das "Bürohaus 2226" im Millennium-Park in Lustenau. Damals, im Jahr 2013, betraten die Baumschlager Eberle Architekten Neuland: Das vielbeachtete Objekt – ihr eigener Firmenhauptsitz – kommt ohne Heizung, Kühlung und Lüftung aus. Geheizt wird durch die Abwärme der anwesenden Menschen (die ständig rund 80 Watt auf ihre Umgebung abstrahlen), der technischen Geräte und der Beleuchtung. Über Sensoren gesteuerte Lüftungsflügel regulieren den CO2-Anteil und die Raumtemperatur, die sich so stets zwischen 22 und 26 Grad Celsius (daher der Name des Konzepts) bewegen soll.