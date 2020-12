Hugh Keays-Byrne als als Schurke Immortan Joe in "Mad Max: Fury Road".

Foto: Warner

Der britische Schauspieler Hugh Keays-Byrne ist am Dienstag im Alter von 73 Jahren gestorben. Die Todesursache ist bislang unbekannt. Der Schauspieler wurde vor allem durch zwei Auftritte als Bösewicht in Mad Max-Filmen (1979, 2015) bekannt. Im Laufe seiner Karriere war er aber auch in zahlreichen weiteren Theater, TV- und Filmproduktionen zu sehen.

Hugh Keays-Byrne ohne "Mad-Max-Make-up.

Keays-Byrne wurde am 18. Mai 1947 in Srinagar, Kashmir, als Sohn eines britischen Paares geboren und wuchs dann hauptsächlich in Großbritannien auf. Als Schauspieler war er zunächst am Theater tätig, von 1968 bis 1972 gehörte er der Royal Shakespeare Company an.

Rückkehr nach 36 Jahren



Dann wechselte Keays-Byrne für ein Sommernachtstraum-Engagement nach Australien, wo er auch Fernsehauftritte absolvierte. Seinen Durchbruch im Kino feierte er schließlich mit der Rolle des Toecutter, des Anführers einer Biker-Gang, in George Millers Mad Max. Die Verkörperung des Antagonisten von Mel Gibsons Titelfigur brachte ihm erstmalig eine Nominierung als "Bester Schauspieler in einer Nebenrolle" bei den AACTA Awards ein. 36 Jahre nach seinem ersten Auftritt kehrte er 2015 im gefeierten Mad Max: Fury Road noch einmal als ein neuer Bösewicht mit Sauerstoffmaske namens Immortan Joe zurück auf die Leinwand. (red, 3. 12. 2020)