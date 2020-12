Pandemie

Massentests starten: Die ersten gesellschaftlichen Großereignisse und viele IT-Pannen

In der Wiener Messehalle ist der Corona-Massentest angelaufen. Die Schlangen sind lang, doch die Abwicklung zackig. Schon in den ersten Stunden kam es zu groben IT-Problemen in mehreren Bundesländern