Demonstration der "Querdenker" am Wochenende im deutschen Golzheim. Foto: Imago / Future Image / Christoph Hardt

Die Corona-skeptische Bewegung "Querdenken" wird in Deutschland erstmals von einem Verfassungsschutz überwacht. Laut der Nachrichtenagentur dpa, die sich auf Quellen in Sicherheitskreisen beruft, hat das Landesamt im Bundesland Baden-Württemberg die dortige Bewegung "Querdenken 711" als Beobachtungsobjekt eingestuft. Diese sei zunehmend durch Extremisten unterwandert, heißt es als Begründung, und radikalisiere sich weiter. "Querdenken 711", das nach der Stuttgarter Telefonvorwahl benannt ist, organisiert seit Monaten immer wieder Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der deutschen Regierung und der Bundesländer.

Der "Spiegel" verweist in seinem Bericht zur Angelegenheit auf Kontakte der Gruppe in rechtsradikale Kreise, aber auch in solche der "Reichsbürger"-Bewegung. In Thüringen hatten sich "Querdenker" zuletzt mit einem Kopf dieser Gruppe getroffen, der vor Jahren ein "Königreich Deutschland" ausgerufen hatte. "Ob jemand durch Dritte als Reichsbürger bezeichnet ist, ist für uns unerheblich", hatte die Gruppe danach bekanntgegeben. Zudem macht dem Verfassungsschutz offenbar die Nähe zu anderen Bewegungen rund um Verschwörungstheorien Sorge.

Harte Gangart angedeutet

Eine offizielle Bestätigung der Meldung gibt es bisher nicht. Allerdings wollten kurz vor Mittag der baden-württembergische Innenminister Thomas Stobl (CDU) und die Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube über den Umgang mit der Bewegung bei einer Pressekonferenz informieren. Strobl hatte schon vor einigen Tagen einen härteren Umgang mit "Querdenken 711" angedeutet. Die Gruppe speise sich aus "Reichsbürgern, Selbstverwaltern, Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern", die die Demonstranten instrumentalisieren würden.

Der Unternehmer Michael Ballweg, Gründer der Gruppe, hatte derartiges stets zurückgewiesen. Er sagte vergangene Woche der dpa, "Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes Gedankengut" hätten in seiner Bewegung keinen Platz. Es handle sich um einen friedliche Gruppierung, nicht um eine politische Partei. (mesc, 9.12.2020)