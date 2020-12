Damit möglichst viele "Bitte freihalten"-Plätze auch tatsächlich freibleiben, werden über die Weihnachtsfeiertage mehr Züge auf die Gleise geschickt. Foto: ÖBB/Harald Eisenberger

Wien – Das Weihnachtsfest in der Corona-Krise nähert sich mit Riesenschritten, und das Reiseaufkommen dürfte trotz der schwierigen Zeiten steigen. Die ÖBB verstärkt ihre Corona-Maßnahmen insofern, als sie ihr Reservierungsmuster im Fernverkehr erneuert, damit sich die Fahrgäste im Zug besser verteilen. Im Zuge des Fahrplanwechsels am Sonntag werden die reservierten Sitzplätze schachbrettartig vergeben, teilten die Bundesbahnen mit.

"Diese neue Schachbrett-Reservierungslogik sieht vor, dass bei den Zügen im Fernverkehr grundsätzlich nur die Fensterplätze buchbar sind bzw. bei Viererkarrees die Plätze schräg gegenüber", erläuterte ein Bahnsprecher. "Die Plätze neben den reservierten Sitzen sollen freibleiben und werden entsprechend mit 'Bitte freihalten' auf der Anzeige gekennzeichnet." Andere Passagiere sollen diese Plätze nicht besetzen. "Sollte ein Zug voll sein und das aufgrund der hohen Passagierzahl nicht möglich sein, darf man sich aber auch auf diese Plätze setzen."

Damit möglichst viele "Bitte freihalten"-Plätze auch tatsächlich freibleiben, werden über die Weihnachtsfeiertage mehr Züge auf die Gleise geschickt. Am 23., 24. und 27. Dezember sowie am 2. und 3. Jänner gibt es zusätzliche Züge ab bzw. nach Wien von Westen und Süden. So gibt es bis zu 10.000 Sitzplätze mehr als an normalen Tagen.

Sitzplatzreservierungen gibt es zwischen 18. Dezember und 10. Jänner um einen Euro. (APA, 11.12.2020)