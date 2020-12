Seit einigen Monaten hat sie einen eigenen Instagram-Account, jetzt tritt sie in die Fußstapfen ihrer Mutter. Die 16-jährige Leni Klum gibt in der Jänner/ Februar-Ausgabe der deutschen Vogue neben ihrer Mutter Heidi ihr Model-Debüt. Das Cover und die dazu gehörende Modestrecke wurden in Los Angeles, dem Wohnort der Familie, produziert.

Das Modeldebüt der 16-Jährigen ist auch deshalb eine Meldung wert, weil Leni Klum erstmals öffentlich ihr Gesicht zeigt.

VOGUE Germany

Die deutsche Geschäftsfrau Heidi Klum hatte die Privatsphäre ihrer vier Kinder Leni, Johan, Lou und Henry bislang gewahrt, insbesondere in den sozialen Netzwerken waren die Gesichter des Klumschen Nachwuchses ein Tabu. Leni Klums Vater ist der Ex-Formel-1-Manager Flavio Briatore. (red, 11.12.2020)