Adi Peichl war besonders aus der Serie "Ein Schloss am Wörthersee" bekannt. Foto: APA / Barbara Gindl

Klagenfurt – Schauspieler Adi Peichl ist am Freitag im 75. Lebensjahr gestorben. Das gab der Tourismusverband Velden bekannt. Bekannt ist er aus der Fernsehserie "Ein Schloss am Wörthersee". Peichl spielte in der Serie den es dem ehemaligen Jugoslawien stammenden Hausdiener Malec an der Seite von Regisseur Otto Retzer. In seiner früheren Karriere hatte Peichl auch in vielen TV- und Kinofilmen mitgewirkt und war unter anderem mit Uschi Glas, Pierre Brice und Roy Black vor der Kamera gestanden.

Er war auch als Regisseur tätig und wirkte unter anderem bei den Südkärntner Sommerspielen Eberndorf mit. Peichl war auch Träger des Ehrenrings der Gemeinde Weißenstein. Dort hatte er unter anderem als Regisseur der Gruppe "Spektakel Weißenstein" gewirkt. Außerdem war er in gleicher Funktion für die Friesacher Burghofspiele und die Jugendtheatergruppe Kult tätig.

Ferner war Peichl auch Träger des Ehrenzeichens des Landes Kärnten, des Goldenen Ehrenzeichens der Republik (2015 verliehen von Präsident Heinz Fischer und dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser) und der Georg-Bucher-Medaille. (red, APA, 11.12.2020)