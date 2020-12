Geschäft übersiedelt an kleineren Standort in der Stadt Salzburg

Mozart wäre wohl erleichtert: Der Musikstadt Salzburg bleibt die Mayrische Musikalienhandlung erhalten. Foto: Mozartplatz

Salzburg/Wien – Die von der Schließung bedrohte Mayrische Musikalienhandlung in der Stadt Salzburg bleibt weiterhin bestehen. Das Geschäft, das seit 1592 Notenblätter, Partituren, Musikliteratur und pädagogische Lehrliteratur anbietet, wird mit Jahresende seine Räumlichkeiten in der Theatergasse verlassen und im Frühjahr im KunstQuartier in der Bergstraße 12 einen etwas kleineren Standort eröffnen. Das teilte die Musikalienhandlung am Dienstag in einer Aussendung mit.

Der Universal Edition AG mit Sitz in Wien sei es als Eigentümerin gelungen, die endgültige Schließung des Geschäftes in Salzburg zu verhindern, hieß es. Die Filiale könne daher wieder den Aufgaben einer wichtigen, jahrhundertealten kulturellen Institution nachkommen und viele Künstler und Musiker der Stadt Salzburg und Umgebung wie auch eine große private Stammkundschaft mit ihrer Expertise betreuen.

Kopien und illegale Downloads

Die Corona-Krise habe es allerdings erschwert, in der ohnehin schwierigen Situation für die Musikalienbranche, in der viele Noten kopiert oder illegal heruntergeladen werden, eine schnelle Lösung zu finden. "Wir sind froh, dass es gelungen ist, die Schließung der Mayrischen Musikalienhandlung abzuwenden und eine zukunftsorientierte Lösung zu finden. Besonders nach diesem für die gesamte Branche schwierigen Jahr bedeutet das eine große Erleichterung. Wir freuen uns auf einen Neuanfang im Jahr 2021", erklärte der Geschäftsführer der Mayrischen Musikalienhandlung, Stefan Ragg.

Das Geschäft wird noch bis 31. Dezember am alten Standort in der Theatergasse geöffnet sein, erläuterte Ragg. Das neue, kleinere Geschäft in der Bergstraße werde renoviert und ab kommenden Frühjahr zur Verfügung stehen. Gegenüber dem alten Standort habe es den Vorteil für die Kunden, dass der Raum im Erdgeschoß größer sei. Im alten Geschäft muss man über eine Stiege vom Erdgeschoß in das Kellergeschoß gehen.

Der Eröffnungstermin des neuen Geschäftes wird noch bekanntgegeben. "Wir haben ein Fortführungskonzept erstellt, das Maßnahmen vorsieht, unter neuen Rahmenbedingungen erfolgreich weiter arbeiten zu können", sagte Ragg. Einerseits seien die Betriebskosten in dem kleineren Lokal geringer, andererseits fokussiere man sich nun auf das bisherige Kernsortiment, und das seien die Notenausgaben. "Das ist auch das, was unser Stammkundenpotenzial will." Die zwei Angestellten bleiben auch am neuen Standort erhalten.

Eines der ältesten Musikalienhandlungen

Im August dieses Jahres hat die Eigentümerin der Musikalienhandlung noch "mit großem Bedauern" bekanntgegeben, dass der Betrieb mit 30. November 2020 geschlossen werde. Als Gründe für die Schließung wurden der ständig steigende Druck des Wettbewerbs aus dem Internet und ein gestiegenes Kopieraufkommen im Unterrichtswesen genannt. Durch die Umsatzeinbußen seit dem Corona-Lockdown sei ein Weiterführen wirtschaftlich nicht mehr möglich, wurde damals erklärt.

Die Mayrische Musikalienhandlung ist laut eigenen Angaben eine der ältesten bestehenden Musikalienhandlungen der Welt und eines der größten Fachgeschäfte für Musiknoten in Österreich. (APA, 15.12.2020)