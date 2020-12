Von den Reformen betroffen sind das Vereinsgesetz, das Islamgesetz, das Symbolegesetz und das Bekenntnisgemeinschaftsgesetz.

Wien – Am Mittwoch will die türkis-grüne Regierung das Maßnahmenpaket gegen Terrorismus als Reaktion auf den islamistisch motivierten Anschlag in Wien vom 2. November beschließen. Das Paket, das sich in erster Linie "gegen Gefährder" und den "politischen Islam" richtet, beinhaltet zahlreiche Vorhaben, die auf gesetzliche Verschärfungen hinauslaufen. Bis zuletzt wurde über Details koalitionsintern verhandelt. Für 12 Uhr ist das Pressefoyer nach dem Ministerrat angekündigt, bei dem weitere Details der neuen Regelungen bekanntgegeben werden sollen.

Von der Neuregelungen sind etliche Gesetze betroffen, unter anderem das Vereinsgesetz, das Islamgesetz, das Symbolegesetz und das Bekenntnisgemeinschaftsgesetz. Besonders umstritten ist der geplante Straftatbestand "politischer Islam". Kritiker warnen davor, damit alle Muslime unter Generalverdacht zu stellen. Außerdem sollen verurteilte Terrorstraftäter auch nach der Verbüßung ihrer Haftstrafe mittels Fußfessel überwacht werden können und die Zusammenarbeit zwischen Justiz und Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) verbessert werden.



Die angekündigte BVT-Reform wird indes weiter aufgeschoben, diese brauche mehr Zeit, hieß es. Ebenso werden die Ergebnisse der Untersuchungskommission, die Behördenversagen im Vorfeld des Anschlags klären soll, nicht in die Gesetzgebung einfließen. Der Bericht soll erst nächste Woche, aber noch vor Weihnachten, präsentiert werden. (red, 16.12.2020)