Weniger Umsatz trotz reger Einkäufe vor Weihnachten: Der reale Konsum bricht heuer Wirtschaftsforschern zufolge um acht Prozent ein. Foto: Imago

Wien – In Deutschland ist im Handel seit Mittwoch erneut Sperrstunde. Geschäfte und Dienstleister müssen aufgrund der hohen Infektionszahlen bis 10. Jänner geschlossen bleiben. Österreich steckt mitten im vorweihnachtlichen Einkaufsrummel. Doch die Nervosität der Händler wächst, dass die Regierung ihnen auch hierzulande wieder schärfere Restriktionen verordnet.

Die Entscheidung über einen dritten Lockdown im Dezember obliege der Politik, sagt Handelsverbandschef Rainer Will. Er betont einmal mehr, dass seine Branche alle Sicherheitsvorkehrungen einhalte und Planungssicherheit brauche. Sei der Handel ab 24. Dezember zum Stillstand gezwungen, setze Österreich ein Zehntel des Weihnachtsumsatzes aufs Spiel, der wohl ungebremst Amazon zufließe.

Keine Zeit fürs Aufblühen

Konsumenten lösen in dieser Zeit Gutscheine und Geldgeschenke ein. Auch der Umtausch unliebsamer Geschenke verleitet zu spontanen Zusatzkäufen. Es sind Tage, in denen der ohnehin unter zahlreichen Vorerkrankungen leidende Handel aufblühen sollte. Die Folgen der Pandemie treffen ihn daher doppelt hart.

Die verfügbaren Haushaltseinkommen der Österreicher sinken heuer aufgrund der wirtschaftspolitischen Maßnahmen nur geringfügig. Die Sparquote verdoppelt sich jedoch auf rund 15 Prozent. Der reale Konsum bricht in der Folge um acht Prozent ein, rechnet Josef Baumgartner, Experte des Wirtschaftsforschungsinstituts, vor.

Das Wifo erhob für November Umsatzeinbußen für den Einzelhandel ohne Lebensmittel in Höhe von 20 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im Dezember zeichne sich ein Minus von zehn Prozent ab. Im Gesamtjahr büßten die Händler, boomende Supermärkte ausgenommen, 4,3 Prozent des Geschäfts ein.

Kleine unter Druck

Der Handelsverband war ursprünglich von Einbrüchen im Weihnachtsgeschäft von bis zu einem Fünftel ausgegangen. Seit dem Ende des Lockdowns Anfang Dezember zogen die Österreicher jedoch etliche Einkäufe nach. Aber auch der Verlust eines Zehntels des Geschäfts sei bitter, sagt Will. Zumal die Einbußen vieler kleiner Händler mit 30 bis 40 Prozent deutlich höher seien. "Das ist schwer verkraftbar."

Schon jetzt habe jeder zweite Händler Existenzängste, zeigten Erhebungen in der Branche. Ein Fünftel habe die Weihnachtsgehälter den Mitarbeitern nicht zeitgerecht auszahlen können. Jeder Vierte sitze auf offenen Rechnungen. 51 Prozent gelang es nicht, eine Reduktion des Mietzinses zu erreichen.

Boom der Marktforscher

Traditionell fließt ein Fünftel des Dezember-Umsatzes in Geschenke. Retten kann der Advent die Geschäfte zu Jahresende nur bedingt. Entscheidend für die Bilanz ist auch, wie sich der vom Fest unabhängige Konsum entwickelt.

Wie spendabel die Österreicher zu Weihnachten sind, dazu schießen alljährlich Prognosen bis auf den Euro genau wie Schwammerl aus dem Boden. Konsumenten wissen um ihre Ausgaben freilich oft nicht einmal nach dem Fest.

Ein Drittel des Budgets fließe in Gutscheine. Sie gewinnen angesichts der aufgrund von Corona verwehrten Reise an Gewicht. Spielzeug, Süßes, Bekleidung und Bücher sind alle Jahre wieder die Platzhirsche unterm Christbaum.

Internet als Gewinner

Der Handelsverband beziffert die persönlichen Ausgaben für Geschenke heuer mit 420 Euro. 464 Euro seien es im Vorjahr gewesen. In Summe gehe es um rund 1,1 Milliarden Euro. 15 Prozent der Konsumenten signalisierten jedoch, ausschließlich im Internet einzukaufen.

"Der Handel hat heuer in den ersten neun Monaten stärker digitalisiert als in den vergangenen zehn Jahren. Corona wurde zu einer Zäsur", resümiert Will. Den Großteil des Onlinekuchens hole sich jedoch Amazon. "Österreichs 13.500 Webshops sind Sandkörner im digitalen Weltraum." (Verena Kainrath, 16.12.2020)