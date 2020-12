Brexit-Einigung

Merry Brexmas! London und Brüssel erzielen Einigung zu Handelsabkommen

EU-Chefverhandler Michel Barnier und der Brite David Frost einigen sich fast in letzter Minute auf einen Vorschlag. Am Heiligen Abend gaben Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Barnier die Einigung bekannt. Nun sind die Regierungschefs am Zug