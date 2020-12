Erdrückt vom Herzmuskel: Claudia Bosses Soloperformance "Oracle and Sacrifice" online als Video on Demand. Foto: Eva Würdinger

TANZ

Einfacher geht es nicht: Claudia Bosse hat ihre Soloperformance Oracle and Sacrifice (s. Bild), die am 9. 10. im Tanzquartier Wien Uraufführung hatte, auf die Website theatercombinat.com gestellt. Innereienschau +. (afze)

MUSIK

Weihnachten gilt als Fest der Einkehr und Demut. Das muss nicht so sein. Phil Spector hat mit A Christmas Gift For You bewiesen, dass auch seine größenwahnsinnigen Produktionen bestens zum Thema passen. (flu)

Cary Buffington

FILM

Kino gibt’s zwar noch länger nicht. Dafür ist Die Dohnal soeben auf DVD erschienen. Der Film von Sabine Derflinger umreißt das politische Schaffen der ersten österreichischen Frauenministerin. www.filmdelights.at (afze)

FOTOGRAFIE

Fotografien speichern Geschichte. Das Nordico Stadtmuseum Linz lädt nun dazu ein, sich in der Online-Datenbank durch rund 30.000 Fotografien zu stöbern, vom 19. Jahrhundert bis heute. Nicht alle auf einmal! (afze)

THEATER

Ein Mann verbrannte sich im Mai 2017 in München selbst. Identität unklar. Beniamin Bukowskis Stück dazu, Marienplatz, hat am So, 19 Uhr, Online-Premiere am Residenztheater. Regie: András Dömötör. Engl. UT. (afze)

THEATER

Am fleißigsten beim Theater-Streamen ist das Berliner Ensemble. Als Gustostückerl wird heute (18.11.) um 19.30 Uhr digital und live die Inszenierung von Benjamin von Stuckrad-Barres Panikherz frei Haus geliefert. Auf der Webseite und auf rbb. (afze)