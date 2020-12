DMB will damit zeigen, "wie wirkungsvoll und nachhaltig immaterielle Geschenke sein können" – Spendenkampagne mit Produkten aus Luft in Webshop www.airsentials.shop

Einem guten Zweck machen Demner, Merlicek & Bergmann / DMB und Media1 Luft. Für das Flüchtlings-Hochkommissariat UNHCR haben sie einen Webshop unter https://www.airsentials.shop/ eingerichtet mit Produkten aus reiner Luft – Air Pods, Air Guitar, Air de Colone.

Aus der DMB-"Airsentials"-Reihe: Air Pods. DMB Francesco Bestagno

Die selbstgestellte Aufgabe: Wie schafft man es die Menschen in dieser kritischen Zeit zum Nachdenken anzuregen über all die Geschenke, die sie für ihre Liebsten Jahr für Jahr aussuchen?

Air Guitar. DMB Francesco Bestagno

Die Antwort der Agentur: Ganz spezielle Weihnachtsgeschenke – die XMAS AirSentials. Das Besondere an diesen Produkten: Sie bestehen zu 100% aus Luft. Was auf den ersten Blick nach einem eleganten Shopping-Portal aussieht, entpuppt sich beim Anklicken der Ware als pure Luft. Für DMB "die umweltfreundlichste und originellste Art Weihnachtsgeschenke zu machen und den Beschenkten auch noch das gute Gefühl zu geben, dass sie selbst es sind, die mit ihrem Verzicht auf Materielles anderen Menschen in der coronagebeutelten Welt ein Zeichen von Wärme und Solidarität zukommen lassen."

"Wirkungsvolle und nachhaltige immaterielle Geschenke"

Air de Cologne. DMB

DMB will damit zeigen, "wie wirkungsvoll und nachhaltig immaterielle Geschenke sein können". Jede einzelne Spende geht an die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR an Menschen, die das Geld wirklich brauchen.

Die Organisation setzt sich für den Schutz von Flüchtlingen und Staatenlosen ein. Sie unterstützt diese beim Resettlement in Integrationsfragen und tritt für die Qualitätssicherung der Asylverfahren ein. Das luftige Geschenk kann direkt im www.airsentials.shop "bestellt" und mit Weihnachtsgrüßen an die Liebsten verschickt werden. Diese bekommen eine Versand-Bestätigung ihres Luftgeschenks und die Information, dass sie mit ihrem Geschenk Menschen eine Freude gemacht haben, die sonst nur wenig davon haben. (red, 23.12.2020)