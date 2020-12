DER STANDARD

Die Regeln waren einfach: Zwei Musikkritiker des STANDARD sollten jeweils drei Weihnachtshits mitbringen und darüber plaudern, was gut, was schlecht und was relevant an ihnen ist. Meistens gelang die Übung, ab und zu drifteten die Gespräche aber ab: Wie sich Radio Burgenland, Raf Camora und das Thema Rape-Culture in einer Sendung zu Weihnachtsliedern ausgehen, sehen Sie im Video. Ein herzliches Dankeschön an das Wiener Plattengeschäft Sissysound. Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest – if you want it. (Amira Ben Saoud, Laura Schmidt, Christopher Lettner, Andreas Müller, Christian Schachinger, 24.12.2020)