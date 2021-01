Plagiatsaffäre

FH Wiener Neustadt und Uni in Bratislava leiten Verfahren wegen Aschbachers Arbeiten ein

Sowohl die Fachhochschule in Wiener Neustadt als auch die Universität in Bratislava kündigen an, ein Verfahren einzuleiten. Christine Aschbacher trat nach Kritik am Samstag zurück