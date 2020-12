Chrome will schlanker werden. Foto: STANDARD / Pichler

Es ist ein Vorwurf, der Chrome schon länger begleitet. Der Browser verbrauche mehr Hauptspeicher als es Konkurrenzprodukte tun. Ob diese Beobachtung immer richtig – oder sinnvoll ist – ist zwar nicht ganz unbestritten, Google selbst hatte aber zuletzt immer wieder betont, dass man weitere Optimierungen plant. Nun gibt es einen neuen Anlauf in diese Richtung.

Schnittstellen

Chrome soll künftig unter Windows 10 das sogenannte "TerminateProcess"-API benutzen, um sämtlich zu eine einem geschlossenen Tab gehörige Prozess sauber zu beenden. Das klingt eigentlich nach einer Selbstverständlichkeit – ist es bisher aber nicht. Immer wieder kann es so dazu kommen, dass eigentlich nicht mehr benötigte Prozesse übrig bleiben, was wiederum dazu führt, dass der Browser mit der Länge der Nutzung auch immer mehr RAM verbraucht.

Genau das soll nun über die Verwendung von "TerminateProcess" verhindert werden, da sich in diesem Fall das Betriebssystem selbst um diese Aufgaben kümmert, was wiederum erheblich zuverlässiger sein soll. Neben der Reduktion des RAM-Verbrauchs soll damit auch die Absturzwahrscheinlichkeit gesenkt werden. Auch die Performance profitiert natürlich, wenn im Hintergrund keine unnötigen Prozesse mehr aktiv sind. Wie stark sich das Ganze schlussendlich auswirkt, lässt sich hingegen schwer verallgemeinern, hängt dies doch stark vom Nutzerverhalten ab. Google selbst liefert bisher keine Zahlen in diese Richtung.

Vorgeschichte

Bleibt zu hoffen, dass Google mit diesem Ansatz mehr Glück hat als mit seinem letzten Versuch den RAM-Verbrauch zu verringern. Wurde die SegmentHeap-Nutzung, die eigentlich die Speichernutzung im Schnitt um 27 Prozent reduzieren hätte sollen, doch wenige Wochen nach der Vorstellung Mitte 2020 auch schon wieder deaktiviert, da sich bei den Nutzern merkliche negative Effekte auf Performance uns Stromverbrauch zeigten. Derzeit arbeite Google zwar gemeinsam mit Microsoft an einer überarbeiteten Implementation, allerdings ist derzeit noch nicht klar, wann all das wirklich in einer stabilen Version des Browsers landet. Fairerweise sei erwähnt, dass dies auch für die neue Nutzung des TerminateProcess-APIs gilt, das erst die verschiedenen Teststadien von Chrome durchlaufen muss. (apo, 27.12.2020)