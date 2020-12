Bisher gab es keine Meldungen zu Verletzten oder Schäden durch das Beben. Foto: AFP / Denis Lovrovic

Zagreb – Ein Erdbeben der Stärke 5,2 hat am Montag Kroatien erschüttert. Das berichtete das kroatische Fernsehen unter Berufung auf Daten des European Mediterranean Seismological Centre. Das Epizentrum des Bebens lag demnach rund 50 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Zagreb.

Das Erdbeben erschütterte das Gebiet in der Mitte des Landes um 5.28 Uhr und war auch in Zagreb spürbar. Um 6.49 Uhr gab es ein Nachbeben der Stärke 4,9. In Pokupsko, einer Stadt nahe des Epizentrums, seien die Menschen während des Bebens auf die Straßen gelaufen. Laut Behördensprechern wurden keine Gebäude zerstört, Menschen berichteten jedoch über Schäden in Gebäuden. Bisher gibt es keine Meldungen zu Verletzten oder Getöteten.

Im März gab es ein Erdbeben der Stärke 5,3 in Zagreb. Dabei war eine Person getötet worden, 27 wurden verletzt. (red, Reuters, 28.12.2020)