Beinahe der erste Weltcupsieg für Liensberger, die nicht nur im Ziel lachte, sondern auch unterwegs. Mikaela Shiffrin brachte ihre Halbzeitführung nicht in trockene Tücher.

Semmering – Mikaela Shiffrin geschlagen, Petra Vlhova bezwungen und dennoch nur Zweite. Katharina Liensberger musste sich im Nachtslalom am Semmering nur um elf Hundertstel Michelle Gisin geschlagen geben. Die Schweizerin verhinderte in 1:42,05 Minuten eine Premiere am Zauberberg und feierte ihrerseits eine Premiere. Die 27-Jährige holte in ihrem 144. Weltcuprennen den ersten Sieg. Dritte wurde Shiffrin mit 0,57 Sekunden Rückstand.

Erstmals ganz oben: Michelle Gisin.

Die US-Amerikanerin lag zur Halbzeit noch zwei Hundertstel vor Gisin in Führung, fiel im Finale am Hirschenkogel zwar zurück, blieb aber noch vor Vlhova, die nach dem ersten Durchgang nur Sechste war. Die Slowakin hatte die jüngsten fünf Slaloms vor jenem am Semmering gewonnen und führt weiter im Gesamtweltcup, allerdings nur noch 88 Punkte vor Gisin.

Shiffrin verpasste ihren ersten Erfolg in einem Slalom seit dem 29. Dezember 2019 in Lienz. Sie hält damit seit dem Sieg im Riesentorlauf in Courchevel weiter wie Marcel Hirscher bei 67 Weltcuperfolgen. Mehr Siege haben nur noch Landsfrau Lindsey Vonn (82) und die schwedische Legende Ingemar Stenmark (86) vorzuweisen.

Liensberger attackierte im Finale – von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel mit der Taktik "Einfach Spaß haben" ins Rennen geschickt – und hätte mit Laufbestzeit beinahe die Überraschung geschafft, hätte nicht die Schweizerin einen Teil ihres Vorsprungs auf die zunächst drittplatzierte Vorarlbergerin ins Ziel gerettet. So muss der ÖSV nach gesamt 22 Rennen weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Für die 23-Jährige war es der sechste Weltcup-Podestplatz ihrer Karriere, Zweite war sie davor aber noch nicht gewesen. In der aktuellen Saison stand sie bereits zweimal als Dritte beim Slalom-Doppel in Levi auf dem Podium. "Es ist zwar kein erster Platz, aber es fühlt sich so an. Ich bin so happy mit dem zweiten Durchgang", sagte Liensberger im ORF.

Schweizer Durststrecke beendet

Gisin beendete eine lange Durststrecke für die Eidgenossen. Bisher letzte Schweizer Slalom-Siegerin im Weltcup war Marlies Öster, die im Jänner 2002 in Berchtesgaden gewonnen hatte. "Jetzt werden wir nicht mehr darauf angesprochen", sagte die 27-Jährige in einer ersten Reaktion. "Ein absolut perfekter Tag – es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen."

Katharina Truppe fiel in der Entscheidung von Platz vier auf sechs zurück. Katharina Huber verbesserte sich von Rang 20 auf zehn. Chiara Mair wurde Zwölfte. Franziska Gritsch fiel als Halbzeitsiebente in der Entscheidung nach wenigen Toren aus. (honz, APA, 29.12.2020)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Damen am Dienstag in Semmering

Ergebnis:

1. Michelle Gisin (SUI) 1:42,05 Min.

2. Katharina Liensberger (AUT) 1:42,16 +0,11

3. Mikaela Shiffrin (USA) 1:42,62 +0,57

4. Petra Vlhova (SVK) 1:43,41 +1,36

5. Wendy Holdener (SUI) 1:43,48 +1,43

6. Katharina Truppe (AUT) 1:43,61 +1,56

7. Kristin Lysdahl (NOR) 1:44,45 +2,40

8. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:44,62 +2,57

9. Nina O'Brien (USA) 1:45,11 +3,06

10. Katharina Huber (AUT) 1:45,19 +3,14

11. Marta Rossetti (ITA) 1:45,20 +3,15

12. Chiara Mair (AUT) 1:45,31 +3,26

13. Sara Hector (SWE) 1:45,35 +3,30

13. Lena Dürr (GER) 1:45,35 +3,30

15. Asa Ando (JPN) 1:45,41 +3,36

16. Federica Brignone (ITA) 1:45,47 +3,42

17. Kristina Riis-Johannessen (NOR) 1:45,56 +3,51

18. Erin Mielzynski (CAN) 1:45,62 +3,57

19. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:45,67 +3,62

20. Melanie Meillard (SUI) 1:45,73 +3,68

21. Laurence St-Germain (CAN) 1:45,88 +3,83

22. Martina Dubovska (CZE) 1:45,93 +3,88

23. Emelie Wikström (SWE) 1:45,99 +3,94

24. Irene Curtoni (ITA) 1:46,06 +4,01

25. Amelia Smart (CAN) 1:47,08 +5,03

26. Katharina Gallhuber (AUT) 1:47,09 +5,04

27. Katie Hensien (USA) 1:55,09 +13,04

2. Durchgang:

1. Katharina Liensberger (AUT) 50,75 Sek.

2. Michelle Gisin (SUI) 50,94 +0,19

3. Maria Therese Tviberg (NOR) 50,99 +0,24

4. Marta Rossetti (ITA) 51,36 +0,61

5. Asa Ando (JPN) 51,39 +0,64

6. Petra Vlhova (SVK) 51,43 +0,68

7. Nina O'Brien (USA) 51,45 +0,70

8. Kristin Lysdahl (NOR) 51,51 +0,76

9. Mikaela Shiffrin (USA) 51,53 +0,78

10. Kristina Riis-Johannessen (NOR) 51,61 +0,86

11. Wendy Holdener (SUI) 51,70 +0,95

12. Katharina Huber (AUT) 51,75 +1,00

13. Sara Hector (SWE) 51,94 +1,19

14. Katharina Truppe (AUT) 51,99 +1,24

15. Melanie Meillard (SUI) 52,05 +1,30

weiter:

21. Chiara Mair (AUT) 52,57 +1,82

26. Katharina Gallhuber (AUT) 54,04 +3,29

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Franziska Gritsch (AUT), Andreja Slokar (SLO), Andrea Filser (GER)

1. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 51,09 Sek.

2. Michelle Gisin (SUI) 51,11 +0,02

3. Katharina Liensberger (AUT) 51,41 +0,32

4. Katharina Truppe (AUT) 51,62 +0,53

5. Wendy Holdener (SUI) 51,78 +0,69

6. Petra Vlhova (SVK) 51,98 +0,89

7. Franziska Gritsch (AUT) 52,45 +1,36

8. Lena Dürr (GER) 52,66 +1,57

9. Erin Mielzynski (CAN) 52,69 +1,60

10. Chiara Mair (AUT) 52,74 +1,65

11. Kristin Lysdahl (NOR) 52,94 +1,85

12. Katharina Gallhuber (AUT) 53,05 +1,96

13. Thea Louise Stjernesund (NOR) 53,14 +2,05

14. Federica Brignone (ITA) 53,28 +2,19

15. Andrea Filser (GER) 53,31 +2,22

weiter:

20. Katharina Huber (AUT) 53,44 +2,35

nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

34. Bernadette Lorenz (AUT) 54,19 +3,10

48. Marie-Therese Sporer (AUT) 55,42 +4,33

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.: 34. Bernadette Lorenz – 48. Marie-Therese Sporer (beide AUT)

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Lisa Grill (AUT)

Gesamtwertung (nach 10 Rennen):

1. Petra Vlhova (SVK) 515

2. Michelle Gisin (SUI) 427

3. Mikaela Shiffrin (USA) 335

4. Marta Bassino (ITA) 323

4. Federica Brignone (ITA) 323

6. Sofia Goggia (ITA) 302

7. Katharina Liensberger (AUT) 300

8. Corinne Suter (SUI) 271

9. Lara Gut-Behrami (SUI) 258

10. Sara Hector (SWE) 194

10. Katharina Truppe (AUT) 194

Slalom Damen (3):

1. Petra Vlhova (SVK) 250

2. Michelle Gisin (SUI) 225

3. Katharina Liensberger (AUT) 200

4. Mikaela Shiffrin (USA) 185

5. Wendy Holdener (SUI) 145

6. Katharina Truppe (AUT) 112

7. Laurence St-Germain (CAN) 82

8. Chiara Mair (AUT) 78

9. Katharina Huber (AUT) 70

10. Irene Curtoni (ITA) 63

Mannschaft Damen (10):

1. Schweiz 1342

2. Österreich 1280

3. Italien 1231

4. USA 727

5. Norwegen 524

6. Slowakei 515

7. Slowenien 261

8. Tschechien 244

9. Kanada 223

10. Schweden 210

Nationencup (22):

1. Schweiz 3154

2. Österreich 2506

3. Norwegen 2188

4. Italien 1717

5. Frankreich 1380

6. USA 1375

7. Deutschland 789

8. Slowenien 615

9. Slowakei 597

10. Kanada 379