ORF 3 erzählt über die Geschichte der Wiener Ringstraße. Foto: ORF/Neulandfilm

Wien – ORF 3 zeigt von 4. bis 7. Jänner im Rahmen von "Erbe-Österreich" (20.15 Uhr) den neuen Vierteiler "Habsburgs Ringstraßenbarone". Darin erzählt Friedrich von Thun die Geschichte der Ephrussis, Epsteins, Scheys, Todescos" und der vielen anderen, die damals dem Lockruf aus Wien gefolgt sind", wie es in einer ORF-Aussendung heißt.

"Die Urheberschaft für den Bau dieser Prachtstraße wird allzu oft zur Gänze Kaiser Franz Joseph zugeschrieben", so die Ankündigung. "Doch ohne die neureichen Familien, die oft von weit herkamen, hätte es den Ring in dieser Form nie gegeben. Sie kauften die völlig überteuerten Grundstücke und füllten damit den Stadterweiterungsfonds, mit dem fast alle öffentlichen Bauten am Ring bezahlt wurden. Mit ihrem Geld und Geschmack drückten diese oft jüdischen Familien dem neuen Wien ihren Stempel auf."

In der ersten Folge mit dem Untertitel "Die Exoten von der Levante" (4. Jänner, 20.15 Uhr) geht es um die Häuser Ephrussi, Dumba und Baltazzi. Tags darauf folgt "Die böhmischen Magnaten" rund um die Textilhersteller Epstein und Przibram sowie die Kohlen-Gutmanns. Weiters auf dem Programm stehen "Die ungarischen Seidenhändler" (6. Jänner) und "Altadel und Newcomer" am letzten Tag. (APA, 20.12.2020