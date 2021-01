Liebe Leserin, lieber Leser,

WhatsApp ist doch genau so Ende-zu-Ende-verschlüsselt wie Signal? Was soll da schon der große Unterschied sein? Eine Frage, die in der Diskussion über Messenger gerne einmal auf geworfen wird, und der wir heute nachspüren – und erklären warum der Unterschied sehr wohl riesig ist. Außerdem heißt es (endlich!) Abschied nehmen vom Flash Player und wir blicken auf die Spiele-Trends 2021.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Verschlüsselung ist nicht alles: Warum Signal eine bessere Wahl als Whatsapp ist

RIP Adobe Flash: Das Ende ist endlich da

Die Spiele-Trends 2021: Cloud-Gaming, Indies und weiteres Wachstum

Wonder Woman 1984 wird zum Megahit unter Filmpiraten

Solar Winds: Hacker hatten doch Zugriff auf Microsofts Quellcode

Reporter ohne Grenzen will sofortige Freilassung von Julian Assange

Deepin 20.1: Schickes Linux aus China in neuer Version

"Arena of Valor" und Co: Huawei warf vorübergehend sämtliche Tencent-Spiele aus seinem App Store

Bitcoin erreicht 29.000 Dollar