"Die Verwechslung", eine Oper von Thomas Desi, nun immerhin filmisch gerettet. Sirene

Oper

Das Sirene-Operntheater hat sein Festival (mit sieben uraufgeführten Werken) nunmehr vollendet: Das Finale, "Die Verwechslung" von Komponist Thomas Desi, ist immerhin filmisch gerettet worden. Zu sehen auf den Websites von Sirene und dem Festival Wien Modern.

Jazz-Appell

Der Meisterpianist David Helbock widmet der tiefgefrorenen Kulturszene das Stück Don’t Forget The Poet (von Enrico Pieranunzi). Er bindet es an ein Gedicht von Erich Fried (https://youtu.be/wKIjISDTgWM). Hörenswert.

Konzert

Der vielseitige Gitarrist Martin Philadelphy ist am Montag im Rahmen der Reihe The show must go on(line) again im Porgy im Quartett zu hören. Da ist von Art-Rock die Rede wie auch vom freigeistigen Zugang zum Jazz.

Ballett

Das Bayerische Staatsballett präsentiert (am 4. 1., 20.15) seine erste Onlinepremiere. Der Dreiteiler "Paradigma" (die Aufzeichnung fand am 18. 12. statt) ist am "Premierentag" kostenlos, später für 9,90 Euro abrufbar. (toš, 3.1.2021)