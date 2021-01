Die Initiative will willkürliche Verwendung von Daten verhindern. Foto: AFP/Fred Dufour

Die EU-Kommission hat eine Bürgerinitiative zugelassen, die das Sammeln und Verwenden von biometrischen Daten einschränken will. Die Organisatoren der Initiative forderten die EU-Kommission dazu auf, einen Rechtsakt vorzuschlagen, um "wahllose und willkürliche Verwendung biometrischer Daten" zu beenden, die zu "Massenüberwachung" oder einem unzulässigen Eingriff in die Grundrechte führen könnten, wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte.

Ziel ist es nun, innerhalb von sechs Monaten eine Million Unterschriften aus mindestens sieben EU-Staaten zu sammeln. Dann hätte die Kommission wiederum sechs Monate Zeit für eine Reaktion. Sie kann den Angaben zufolge selbst entscheiden, ob sie der Aufforderung nachkommen will oder nicht. Der Beschluss muss jedoch begründet werden. (APA, 07.01.2021)