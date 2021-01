Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Spät aber doch, Twitter hat US-Präsidenten Donald Trump von seiner Plattform verbannt, begründet wird die permanente Deaktivierung seines Accounts mit wiederholten Verstoßen gegen Twitters Policy. Neben zahlreichen sozialen Medien haben auch bekannte Internetplattformen, wie Reddit und Shopify Maßnahmen gesetzt, um Trump und seine Anhänger von der Organisation gewalttätiger Proteste zu hindern.

Seit gestern gelten für den Nachrichtendienst Whatsapp neue Nutzungsbedingungen, die für Verwirrung gesorgt haben. Außerhalb Europas müssen nun Nutzer der uneingeschränkten Datenweitergabe zwischen Whatsapp und Facebook zustimmen, um den Service weiterhin nutzen zu können. Innerhalb Europas ändere sich laut Facebook jedoch nichts und Whatsapp darf weiterhin keine Daten für Werbezwecke weitergeben – was nicht bedeutet, dass keine Nutzerdaten mit Facebook-Unternehmen geteilt werden.

Viel Vergnügen beim Lesen!

